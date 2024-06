Hommeles binnen ultrarechtse coalitie over ministersposten, verdeling wederom uitgesteld

De ultrarechtse ruziecoalitie hebben nog steeds geen akkoord bereikt over de verdeling van de kabinetsposten. Dat meldt ANP. Volgens formateur Richard van Zwol is het overleg van woensdag wederom stukgelopen en wagen PVV, VDD, NSC en BBB vrijdag een nieuwe, zoveelste poging.

Volgens bronnen rond de kabinetsformatie verloopt de verdeling van posten voor ministeries en staatssecretarissen onder de partijen spaak, onder meer door een discussie over de nieuwe minister van Financiën. Normaliter levert de grootste partij de premier, waarna de tweede partij binnen de coalitie als tweede een ministerspost mag aanwijzen. Traditioneel gezien gaat de keuze dan naar de populaire post op financiën. Dat loopt nu anders. Omdat Geert Wilders een ruziezoekende xenofoob is die van zijn coalitiegenoten geen premier mocht worden, en de partij werkelijk niemand in de eigen gelederen heeft die je op die functie kan vertrouwen, werd er gekozen voor een buitenstaander. In dit geval Dick Schoof. Die is echter partijloos, waardoor de PVV en de VVD (als tweede partij) het nu niet eens kunnen worden wie de minister van Financiën mag leveren.