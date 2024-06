‘Berichten over een totaal incompetent kabinet in wording komen een stuk zachter binnen als de passes van Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries op maat zijn,’ zegt Druktemaker Massih Hutak in De Nieuws BV. 'Ik hoop dat het Nederlands elftal zich realiseert dat zij zo’n beetje de enigen zijn die ons uit deze crisis kunnen halen', zegt Massih Hutak in De Nieuws BV. 'Want als het Oranje niet lukt, God behoede, dan zijn we definitief verloren.'