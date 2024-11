'Holocaust wordt in Amsterdam doelbewust misbruikt'

In Nederland bestempelen politici en bestuurders, tot aan burgemeester Halsema aan toe, de anti-Israëlische rellen als pogroms en maken zelfs vergelijkingen met de Kristallnacht. David Levy, oud-onderhandelaar voor Israël, voormalig voorzitter van de World Union of Jewish Students en oud-militair in het Israëlische leger, om maar een paar zaken te noemen, laat er geen misverstand over bestaan: het gebruik van dat soort beladen termen is misbruik van de Holocaust voor politieke doeleinden, in dit geval het toedekken van de misdaden die Israël pleegt tegen de Palestijnen.

"Antisemitisme is echt en ernstig, het leidde tot de verschrikkingen van de Holocaust. Wat er in Amsterdam gebeurde is iets totaal anders. Iedere poging om dat te vergelijken met pogroms, Kristallnacht, Anne Frank, is niet alleen onjuist maar doelbewuste misleiding. Een misbruik van de nagedachtenis en een vorm van het trivialiseren van de Holocaust. Europese leiders, die diep medeplichtig zijn aan deze aannemelijke genocide in Gaza, mogen hun publiek dan voorhouden dat het normaal is om Israël en zijn voetbalclubs te verwelkomen maar grote aantallen mensen in Europa willen niet dat racistische schurken racistische slogans zingen, de genocide verheerlijken, en dreigend door hun steden en straten marcheren. Ze zouden het niet moeten accepteren en ze zullen dat ook niet doen. Er is geen normale sport onder genocide en apartheid."