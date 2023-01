Holocaust-overlevende confronteert Britse minister: 'Uw woorden over vluchtelingen doen denken aan die van de nazi's' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 456 keer bekeken • bewaren

Een overlevende van de Holocaust heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman geconfronteerd met haar taalgebruik over vluchtelingen die het Kanaal proberen over te steken. Volgens de 81-jarige Joan Salter is de retoriel van Braverman gelijk aan die van de nazi’s.

Salter was drie maanden oud toen toen Nazi-Duitsland België binnenviel. Uiteindelijk wisten ze in 1943 het land te ontvluchten waarna ze door Europa trokken en gevaarlijke wateren trotseerden. Uiteindelijk belandde ze dankzij het Rode Kruis in de Verenigde Staten. Pas in 1947, nadat de oorlog al lang en breed voorbij was, kreeg ze toestemming naar Engeland te komen.

Tijdens een bijeenkomst in Fareham, Hampshire, besloot Salter Braverman te confronteren met de woorden die de minister steevast bezigt om vluchtelingen te beschrijven die een veilig heenkomen zoeken in het Verenigd Koninkrijk:

“Wanneer ik u woorden hoor gebruiken over vluchtelingen zoals ‘zwermen’ en ‘invasie’, word ik herinnerd aan de taal die werd gebruikt om mijn familie te ontmenselijken en vermoorden samen met miljoenen anderen. Waarom vindt u het nodig deze woorden te gebruiken?”

Dat was niet aan de aartsconservatieve minister besteed. Braverman hield voet bij stuk. Ze zei zich niet te zullen verontschuldigen voor haar taalgebruik en dat deze woorden nodig zijn om duidelijk te maken dat er “een probleem” is met vluchtelingen. Salter zei achteraf niet verbaasd te zijn: “Ze sprak haar eigen achterban toe, die vindt haar geweldig.”