Hollywood-sterren verzoeken president Biden op te roepen tot staakt-het-vuren Israël-Gaza

Tientallen sterren uit Hollywood en de overige entertainment-industrie roepen de Amerikaanse president Joe Biden o p zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Gaza. Ook moet hij zich inzetten voor de-escalatie van het conflict, zeggen de ondertekenaars van de open brief, waaronder Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Susan Sarandon, Mahershala Ali, Riz Ahmed, Dua Lipa en Michael Stipe.

De acteurs en artiesten schrijven: "Meer dan 5000 mensen zijn gedood in de afgelopen anderhalve week, een aantal waarvan iedereen met een geweten beseft dat het rampzalig is. Wij geloven dat ieder leven heilig is, ongeacht etniciteit en we veroordelen het doden van Palestijnse en Israëlische burgers."