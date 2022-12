Hollywood-filmproducer Weinstein opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is weer in een rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. De jury kwam in Los Angeles tot het oordeel dat hij een Italiaanse model en actrice heeft verkracht in haar hotelkamer. Eerder kreeg hij al in New York een celstraf opgelegd wegens verkrachting en aanranding.

De 70-jarige Weinstein moest naar de rechtbank in verband met vier zaken waarin hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na twee weken beraad kwam de jury tot het oordeel dat de filmproducent een Italiaanse model en actrice heeft verkracht. De vrouw in kwestie zei dat hij tijdens een filmfestival in Los Angeles in 2013 onaangekondigd aan de deur van haar hotelkamer stond. Nadat ze hem binnenliet, dwong hij haar tot seks. Ze zou zich hebben verzet, maar Weinstein wilde niet luisteren. De rechter zal op een later moment zijn straf bepalen. Hij kan tot 24 jaar gevangenisstraf krijgen.

Over twee zaken bereikte de jury geen gezamenlijk oordeel. Daarnaast werd Weinstein vrijgesproken van seksuele geweldpleging op een masseuse in 2010.

Twee jaar geleden werd hij door de rechtbank in New York al veroordeeld voor 23 jaar cel wegens verkrachting en aanranding. Hoewel hij in hoger beroep ging, kregen de slachtoffers opnieuw gelijk. Volgend jaar dient de zaak voor de hoogste rechter in de staat. Naar verwachting zal Weinstein ook in Los Angeles in beroep gaan.

De advocaten van de filmproducent zeggen dat de beschuldigingen onterecht zijn en dat Weinstein met instemming van de vrouwen gemeenschap met ze heeft gehad. Ook is er volgens de advocaten geen bewijs van verkrachting of aanranding.