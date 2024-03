Hollandse gezelligheid

Aftands baldakijntje. Schrale pui. De mooiste cafés ter wereld zien er niet uit. En gelukkig maar. Schimmig licht. Kapot geschoten plafond. Bladderende verf in de plee waar stickers en kreten van jaren her heersen. Onooglijk schrale lambrizering. Klant en uitbater verbonden als in een eeuwigdurend huwelijk. Goude oude toog in allerlei staat van ontbinding waar mannen en vrouwen zitten van voor die tijd. Onbarmhartig afgekloven vloer. Zand en zielgeschuurd.

Er heerst een soort gezelligheid maar wel een die bevochten moet worden. Men is welkom om te consumeren maar wil men in het gezelschap integreren dan dient men zijn nieuwe kennissenkring aan te merken als zijn stamtafel. Carmiggelt schreef ooit dat de kroeg-eigenaar zijn zaak in feite “..om zijn eigen verslaving heen had gebouwd”. Een harder Amerikaans credo luidt: ‘A bar is all about moving the liquor”. Beiden zijn waar doch doen niets af aan de aantrekkelijkheid van dit uniek bedrijf. Het plezier is er niet echt maar wordt wel als zodanig beleefd. De ruimte existeert bij de gratie van geroezemoes, geouwehoer en goede gesprekken. Zielen die op een zandbank zijn gelopen laven hier hun eeuwige dorst. Sporen van bruine tabaksrook.