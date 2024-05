Hollande: moslims zijn slachtoffer van extremisme en onverdraagzaamheid Actueel • 15-01-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Franse president steekt islamitische gelovigen opnieuw hart onder de riem, dankt moslimgemeenschap voor de getoonde solidariteit

Moslims zijn wereldwijd in de eerste plaats het slachtoffer van extremisme, fundamentalisme en onverdraagzaamheid. Dat heeft de Franse president François Hollande vandaag gezged in een toespraak op het Instituut van de Arabische Wereld in Parijs.

Hollande zei in zijn speech

Het islamitisch extremisme maakt eerst slachtoffers onder moslims en het wordt gevoed door alle tegenstellingen, alle ellende, ongelijkheid en de sinds lang onopgeloste conflicten van onze tijd.

De president herhaalde dat Frankrijk gelovigen van alle religies beschermt. Hij dankte de moslimgemeenschap voor de getoonde solidariteit na de aanslag op Charlie Hebdo, de gijzeling in een kosjere supermarkt en de moord op een politie-agente. De daders claimden onder meer beledigingen van de profeet Mohammed te wreken. Van de circa 66 miljoen Fransen is volgens sommige schattingen bijna 10 procent islamitisch.