Hogeschool Utrecht slaat de plank mis na melding over racisme

George Arakel Expert etnische diversiteit

Vorige week kwam een brandbrief naar buiten van allochtone studenten aan de Hogeschool van Utrecht. Zij hebben met de brief het racisme probleem op de school aangekaart. De Hogeschool Utrecht slaat met haar reactie de plank volledig mis.

De allochtone studenten melden in een anonieme brief hoe hun werk, dat gelijk is aan dat van de witte studenten, toch negatiever wordt beoordeeld of soms zelfs niet volledig wordt nagekeken. Ze melden ook dat er ‘een intimiderende en vijandige leeromgeving’ is. “Deze ervaringen laten een patroon van vooringenomenheid zien dat niet langer genegeerd kan worden”, schrijven de studenten. “Daarom dringen wij aan op de invoering van extern toezicht bij het beoordelen van ons werk”, stellen de studenten voor als oplossing.

Hoe reageerde de Hogeschool Utrecht? Allereerst door te zeggen dat ze het niet geloven en alles proberen te ontkrachten wat de studenten te melden hebben middels een rondvraag op de gang. Daarna haalt de hogeschool haar schouders op en zegt “we zouden graag met de studenten in gesprek gaan voor een oplossing, maar ja, ze zijn anoniem”.

Dit is een drogreden om niets te doen.

Identiteit is niet belangrijk

Want, beste Hogeschool Utrecht, de identiteit van de studenten is niet belangrijk. Het probleem dat ze aankaarten is belangrijk! Ze kaarten niet alleen een probleem aan, ze bieden tegelijk ook een oplossing aan, namelijk: stel een extern toezicht beschikbaar tijdens het nakijken van hun werk. Dat lijkt mij een simpele, duidelijke en effectieve oplossing, waar ze bovendien zelf mee komen. Het enige dat jullie als hogeschool nog moeten doen, is daar gehoor aan geven en het een kans te geven.

In plaats van de schouders op te halen en het probleem te ontkennen, kun je in actie komen door eerst een onafhankelijk onderzoek in te stellen en daarna direct gehoor te geven aan de klachten door middel van de oplossing die de studenten voorstellen.