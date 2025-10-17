Hogere uitgaven voor defensie gaan ten koste van de zorg

Vrede voor Dieren vindt het onbegrijpelijk dat politici bereid zijn miljarden extra te besteden aan militaire uitgaven en dit geld willen vrijmaken door te bezuinigen op de zorg. De nieuwe partij Vrede voor Dieren heeft een andere mening: stop de wapenwedloop en begin met een welzijnswedloop.



De nieuwe NAVO-norm van 3,5% van het BBP betekent een historische verschuiving van publieke middelen: tientallen miljarden euro’s extra voor defensie, geld dat onvermijdelijk wordt weggehaald bij zorg, onderwijs, klimaat en natuur. Zelfs centrum-linkse partijen volgen deze lijn kritiekloos, alsof we eindeloos kunnen uitgeven aan defensie zonder dat iemand de rekening betaalt. Maar die rekening komt terecht bij burgers, patiënten, zorgmedewerkers natuur en milieu.



Toch dient ook kritisch gekeken te worden naar de wijze waarop de financiële middelen in de zorg besteed worden. Deze zijn nu gericht op het behandelen van reeds ontstane ziekte, terwijl er veel winst is te behalen bij het voorkómen van ziekte door het verbeteren van de gezondheid zelf en de oorzaken van ongezondheid aan te pakken. Elke euro die we in preventieve gezondheid steken, bespaart vele euro’s aan latere zorgkosten.



De Nederlandse stichting van artsen en zorgprofessionals Caring Doctors wijst erop dat onze intensieve veehouderij niet alleen dieren en natuur schaadt, maar ook bijdraagt aan de golf van welvaartsziekten die onze zorgkosten opdrijven. Het recente EAT-Lancet-rapport laat opnieuw zien dat we alleen binnen de grenzen van de planeet kunnen leven én gezond kunnen blijven als we verschuiven naar een ander voedselsysteem: veel meer plantaardig, minder rood en bewerkt vlees, minder verspilling en eerlijker toegang tot gezond voedsel. Met zo’n Planetary Health Diet kunnen wereldwijd miljoenen vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen; minder hart- en vaatziekten, minder kanker, minder diabetes.



Daarom pleiten wij voor een moedige koerswijziging:

– Stop met de zeer vervuilende en dieronvriendelijke intensieve veehouderij.

– Stimuleer plantaardig eten.

– Schaf de subsidies voor de vlees- en zuivelsector af.

– Investeer in positieve voedselcampagnes met gezonde, plantaardige en duurzame recepten. Oók gericht op jongeren.

– Voer een vleestaks en true pricing in, zodat vervuiling, dierenleed en klimaatkosten eindelijk eerlijk worden meegerekend.



En er is nóg een heel belangrijke reden om de omslag te maken: door te stoppen met de intensieve veehouderij stoten we veel minder mest (stikstof) uit, komt er ruimte vrij voor natuurherstel én woningbouw.



Waarom hebben onze kinderen geen woning, terwijl we de ruim twaalf miljoen varkens – grotendeels voor de export – wel een dak boven het hoofd bieden? Waarom zwijgt bijna iedere politicus hierover? Waarom is deze sector heilig, terwijl die roofbouw pleegt op alles wat werkelijk belangrijk is: onze gezondheid, onze natuur en onze leefomgeving? Als we daadwerkelijk álle kosten eerlijk meerekenen, levert deze sector onze economie niets op en kost ons onze toekomst.



Vrede voor Dieren kiest voor een samenleving waarin we zorgen voor elkaar én voor de aarde. Waar ons voedsel geen bron van ziekte is, maar van gezondheid. Waar geld niet verdwijnt in wapens, maar wordt ingezet voor zorg, natuur en welzijn. Vrede begint met rechtvaardige keuzes en respect voor al het leven.