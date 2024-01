12 jan. 2024 - 14:04

De "hoger opgeleiden" hebben in tegenstelling tot "lager opgeleiden" minder realiteitsbesef en hebben niet in de gaten dat zij voor verzekeringsmaatschappijen een verdien model zijn. Zij worden als roedel wijsgemaakt dat zij uitverkoren zijn om zich aan de toog van een of andere inrichting ter verpozing, ook wel kantine van een sportclub genaamd, al brallend te kunnen onderscheiden van hun soortgenoten. Niet beseffend dat zij met zijn allen gewoon uitgeknepen worden. Resultaat van "hoog opgeleid" dom zijn. Dat uitgeknepen worden door verzekeringsmaatschappijen hebben "lager opgeleiden" al heel snel en heel lang door. Ook beseffen "lager opgeleiden" al heel snel en heel lang dat dat uitknijpen onoverkomelijk is dus kiezen zij voor de goedkoopste en voor het noodzakelijke. Een datingsite voor "hoger opgeleiden" is niets anders dan de vroegere dansschool, disco, etc. van vroeger om contacten te leggen maar dan duurder. Alleen zijn "hoger opgeleiden" te dom om dat te beseffen.

