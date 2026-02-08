Hoger budget voor defensie? Wil je Nederland nog wel verdedigen als de VVD altijd aan de macht blijft? Opinie 08-02-2026 • leestijd 5 minuten • 3070 keer bekeken • Bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Alea iacta est. De teerling is geworpen. Rob Jetten en Henri Bontenbal, het frisse dynamische duo van gisteren, zijn de Rubicon overgestoken om zich bij de VVD te voegen voor de volgende aanval op de plebejers. Die uitkomst was, nadat de VVD zich met de regeringsvorming ging bemoeien, voorspelbaar.

Wat is het toch met de VVD, dat deze partij iedere partner weet te veranderen in iets VVD’igs? Kunnen ze zo goed onderhandelen? Zijn ze al zolang aan de macht dat iedereen, inclusief de media, de VVD religie als universeel en onvermijdbaar zijn gaan beschouwen? Dat iedereen in gesprekken daarom slappe knieën krijgt en begint te stotteren als een maagd op zijn of haar huwelijksnacht?

We krijgen een regering van VVD, VVD light en de reserve-VVD die de toenemende afwijking naar rechts verder doorzet. Daar zitten genoeg populistische partijen die in ruil voor het plagen van moslims en gekleurden hun handtekening onder ieder voorstel zetten. Voorstellen die duidelijk maken hoe deze partijen echt over het plebs denken.

De komende jaren gaan honderdduizenden Nederlanders, die altijd trouw hebben betaald voor anderen die hulp nodig hadden, te horen krijgen dat de pot voor hun leeg is. De eersten die de pijn nog meer gaan voelen zijn de zieken met een al smalle beurs. Ziek zijn heeft dat effect op iemands beurs. En om extra geld voor defensie vrij te maken wordt een veel grotere groep Nederlanders door ingrepen in de sociale zekerheid bevorderd tot de groep Nederlanders met een smalle beurs. En kunnen daar beter maar hopen niet ziek te worden. Dat is 2 keer incasseren voor de nieuwe coalitie.

In het coalitieakkoord zijn likkebaardend de miljarden ingecalculeerd die gebruikt worden om defensie te versterken. Daarbij wordt niet ingecalculeerd dat er weer een groep Nederlanders bijkomt die zich afvragen of ze een land moeten verdedigen dat hen niet verdedigt op het moment dat zij het nodig hebben? En wie kan ze dat kwalijk nemen?

Toen ik nog erg jong was werd mij al verteld over de grijze golf die op zeker moment onze pensioen- en zorguitgaven enorm zou doen stijgen. Ik maakte me toen geen zorgen omdat onze verstandige regeringen op de juiste momenten de juiste ingrepen zouden doen om ons soepeltjes door die fase heen te loodsen. Die ingrepen zijn er geweest, maar waren blijkbaar nooit genoeg. Ik krijg steeds vaker een hekel aan de naïeve jongeman die dat dacht.

Ondanks steeds strenger beleid richting de groep zwakkeren door regeringen, werkt het argument dat het echt te duur wordt nog steeds. Toegegeven, Zorgkosten en sociale zekerheid zijn enorme kostenposten, maar zolang onze regering nooit iets doet om deze kosten door echt beleid minder noodzakelijk te maken, is iedere ingreep niet meer dan een kuil om de laatste resten menselijk fatsoen in te gooien.

De regering dweilt als een dolle, maar het lek, dat toch pijnlijk duidelijk zichtbaar is, is nog steeds niet gevonden. Nog steeds liggen de schappen vol met verleidelijk ultrabewerkt voedsel, roken is nog steeds een ding, vervuiling van de lucht/grond/water en gifresiduen in voedsel leiden nog steeds tot kanker, Parkinson, ALS. En marktwerking dwingt mensen om te concurreren met mensen in landen waar een werknemer niets eens een nummer is. Iedere keer als onze regeringen kunnen kiezen voor een gezonder Nederland of voor bedrijven met een gezondere beurs, kiezen regeringen voor de gezondere beurs van bedrijven.

Veel geld wordt ingeboekt voor defensie. Maar liefst 3,5% van ons nationaal inkomen moet naar defensie. Schijnbaar om ons te verdedigen tegen Rusland? Een land dat een hele generatie jonge Russen door de gehaktmolen draait. Geleid door een oude man die er misschien niet eens meer is als Nederland eindelijk haar nieuwe 1 miljard euro kostende fregatten in de vaart neemt? Het Rusland waarvan de economie stapje voor stapje de afgrond in schuift en dat achter de schermen smeekt om Amerikaanse contracten? Het percentage komt uit de koker van Trump. Ik zou de man niet eens vertrouwen als hij vertelt dat sneeuw wit is.

Een goede eigen Europese analyse ontbreekt verder volledig. Wat willen we eigenlijk bereiken? Wat zijn Europa’s belangrijkste zwakke punten en lossen we dat op door zelf satellieten de ruimte in te schieten? Dat we meer aan defensie in de brede zin van het woord moeten doen lijkt voor de hand liggend, maar hoe we het nu doen is amper te verdedigen. Zou het bijvoorbeeld ook kunnen met 2,5% voor de eigen defensie en 0,5% voor gemeenschappelijke Europese defensie? Dat scheelt al 0,5%. En wat als ontwikkelingssamenwerking effectiever wordt ingezet, krijgen we daarmee meer vrienden en meer veiligheid?

Moeten we niet veel sneller van olie, gas en nucleaire brandstof af? Allemaal brandstoffen die we in Europa niet genoeg hebben en die we dus van elders moeten halen. Soms van onbetrouwbare partners zoals de VS op dit moment. Inderdaad kan investeren in windmolens op dit moment een qua defensie zeer verstandige uitgave zijn, terwijl kerncentrales en het afzwakken van klimaatdoelen dat niet zijn. Ik voel me pissig dat een regering, die een dergelijke analyse niet helder maakt, ons alweer een oor aannaait.

Van wie is Nederland? In een democratie zijn we allemaal gelijk, maar in de werkelijkheid zijn de mensen met geld en bedrijven altijd meer gelijk dan het plebs. En die laatste groep bestaat ook uit de grote groep mensen die een baan hebben waar ze net mee rondkomen maar niets van overhouden. Ook zij worden door de komende regering getroffen. Ik neem dat de VVD niet kwalijk. De VVD kwekt voorspelbaar en regeert nog voorspelbaarder. Iedere VVD stemmer kiest bewust voor een Nederland waar ongelijkheid de norm is. Ook dat is democratie.

mu Dat D66 en CDA, die tijdens verkiezingen toch anders spraken, nu weer meegaan in het VVD-narratief is teleurstellend. En dat is, terugkijkend op twee decennia Nederlandse politiek, het woord dat het beste past om die jaren te beschrijven. Toen ik opgroeide kon een arbeidersgezin op 1 inkomen een huis kopen, een auto voor de deur zetten, hun kinderen laten studeren en 3 weken op vakantie. Dat kan een gewone arbeider echt niet meer op 1 salaris. Mensen die al die jaren inderdaad hard hebben gewerkt, netjes hun bijdrage hebben geleverd en die nu uitvallen moeten wel tot de conclusie komen dat Den Haag hun als een mindere klasse Nederlander ziet.

En op de vraag van wie Nederland is, is het antwoord voor deze groep “niet van jou”.