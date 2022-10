Hoge ambtenaar Kamp doet bizarre uitspraak Nieuws • 25-06-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ambtenaar gaat buiten zijn boekje en alles is vastgelegd

De actiegroepen Storm Meeden en Tegenwind N33 wisten niet wat ze hoorden toen ze in gesprek gingen met een hoge ambtenaar van de minister van Economische Zaken, Kamp

Ze waren met de ambtenaar in gesprek over het windpark dat in Meeden moet verrijzen. In totaal duurde het gesprek anderhalf uur, maar hen is een uitspraak in het bijzonder vooral bijgebleven. De ambtenaar verklaarde namelijk:

De Rijkscoördinatieregeling is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te drukken.

Het fragment is terug te luisteren op de site van RTV Noord . De uitspraak, van de ambtenaar, gaat over de Rijkscoördinatieregeling. Daar maakt de overheid gebruik van bij grote en belangrijke projecten. Door de regeling worden inspraak- en bezwaarprocedures korter, waardoor er sneller gewerkt kan worden.

Maar uit de woorden van de ambtenaar blijkt dat er ook andere overwegingen een rol kunnen spelen. Volgens Lies Zondag van Tegenwind N33 zijn de uitspraken van deze ambtenaar mede de reden geweest voor minister Kamp om een bezoek te brengen aan Menterwolde, liet ze RTV Noord weten.

De ambtenaar in kwestie was er niet van op de hoogte dat het gesprek werd opgenomen.