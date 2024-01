Hof draagt Israël op minder gewelddadig te zijn tegen Palestijnen

26 jan. 2024 - 20:27

Hieronder gaf ik aan dat de provisional measures feitelijk neerkomen op een cease fire. Nu ik de provisional measures zwart op wit op papier zie staan, ben ik daar nog meer van overtuigd: "The state of Israel shall ensure WITH IMMEDIATE EFFECT that its MILITARY does NOT commit any acts described in point 1. These are: a) Killing of members of the group (Palestinians) b) Causing serious bodily or mental harm. Dat komt gewoon neer op een staakt-het-vuren want hoe kan dit anders gerealiseerd worden.