Hoever moeten we terug in de tijd om Amerika weer geweldig te maken?

Make America Great Again!De belofte van Donald Trump lijkt zo simpel, maar wanneer was Amerika eigenlijk geweldig? Jon Stewart analyseert de uitspraken van Trump, vicepresident JD Vance en andere Republikeinen en trekt een opmerkelijke conclusie over het tijdperk waarin Amerika daadwerkelijk super was. Spoiler: het is een tijd waarnaar de in het Verenigd Koninkrijk geboren John Oliver terugverlangt.