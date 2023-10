Zijn wij nu gek of is de wereld gek, vroeg Thierry Baudet zich woensdagochtend af in de Volkskrant. Een fascinerende vraag, vindt Druktemaker Pieter Derks. “Vooral omdat het suggereert dat maar een van de twee opties mogelijk is. En ja, natuurlijk, de wereld is gek. We zijn inmiddels op het punt dat Israël met foto’s van een verwoest ziekenhuis probeert te bewijzen dat zij het niet kapot geschoten hebben, omdat hun bommen een ander soort krater maken. ‘Kijk maar, stukje verderop, naar die huizen die we de tering hebben geschoten.’ Voor de mensen die onder het puin liggen, maakt het niet zo heel veel meer uit door welke moordenaar ze getroffen zijn, maar voor de internationale gemeenschap natuurlijk wel. Want die heeft Israël de afgelopen week met klem opgeroepen tot proportioneel geweld. Fascinerende term, vind ik dat. Volstrekt onduidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Hoeveel scholen mag je bombarderen in ruil voor een raketaanval? Hoeveel dode kinderen staan er tegenover hoeveel dode kinderen? Tellen we de score in mensenlevens of in liters bloed?”