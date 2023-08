Hoeveel kraanwater moet je drinken voor je te veel medicijnresten binnenkrijgt? (Spoiler: heel veel)

Die wijst erop dat bedrijven regelmatig lozen in het oppervlaktewater. Maar is het kraanwater daarmee ook ongezond? Waterbedrijven doen immers het nodige om de vervuiling eruit te halen. “Als ik kijk naar de cijfers van 2022, dan hebben we eenmalig paracetamol waargenomen in ons drinkwater met een concentratie van 0,05 microgram per liter”, vertelt Van Diepenbeek. “Dan zou dat betekenen dat je ruim 13.000 jaar 2 liter per dag moet drinken om uiteindelijk op 1 pilletje paracetamol uit te komen.”