Hoera, de PVV ziet het licht! Nu de aanhang nog

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Vandaag verscheen er een paginagrote advertentie in de krant, onder de titel “Veiligheid als schaamlap voor intellectuele lafheid”. Het is een open brief aan de Universiteit van Amsterdam, u aangeboden door de PVV en Vlaams Belang. Daarin wordt de weigering van een Vlaamse spreker ter discussie gesteld. De Vlaamse parlementariër Tom Van Grieken is niet welkom op de universiteit om zijn vergaande rechtse denkbeelden aldaar te verspreiden. Hij gelooft onder andere in complot- en omvolkingstheorieën.

Nu kunnen we kritisch zijn op die advertentie, maar dat is te gemakkelijk. Het is een geweldig positieve advertentie, waarin de PVV een topdraai maakt in haar politieke boodschap.

In de advertentie spreekt de PVV, samen met Vlaams Belang, over academische vrijheid en het vertrouwen dat we moeten hebben in studenten: vertrouwen dat zij de geschiedenis van conflicten goed kunnen analyseren. Deze partijen vinden het laf dat de universiteit de omstreden spreker niet wil ontvangen. Het stuk bevat verder wel wat veel negatieve waardeoordelen en naargeestige bijvoeglijke naamwoorden, maar daar moeten we even doorheen kijken. Het gaat om het uiteindelijke resultaat.

Onder aan de streep pleit de PVV hartstochtelijk voor de academische vrijheden. Alles moet kunnen worden besproken en bestudeerd op onze onderwijsinstellingen, ook abjecte en controversiële zaken. En hierin schuilt dus het goede nieuws.

De twee uiterst rechtse partijen willen natuurlijk niet worden betrapt op hypocrisie. In het verleden trokken zij alle registers open als een Islamitische denker of een Palestijnse activist spreekbeurten kwamen geven. Dan moest hun toegang tot het land worden ontzegd. De PVV wilde ook geen invloed uit het buitenland. Toen waren studenten kennelijk niet in staat om zaken te bestuderen; toen kon je niet vertrouwen op het intellect van dezelfde studenten. Dat is nu dus helemaal anders. Hoera! Nu wordt het vrije woord gepromoot en mag de grens open voor sprekers vanuit het buitenland. Dat is werkelijk een topdraai op rechts!

Ik neem aan dat de PVV, en andere partijen op rechts, vasthouden aan de nieuwe inzichten die impliciet te lezen zijn in de open brief. Zij zien nu zelf in dat vrijheid van meningsuiting vooral bedoeld is voor mensen waar je het niet mee eens bent, en dat gesloten grenzen die vrijheid ernstig beperken. Dat willen zij dus niet! Daarom zeg ik: Hoera, de PVV ziet het licht. Nu de aanhang nog.