Hoera, al 20 jaar in de Wajong 😬

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

De Wajong, een vangnet voor mensen die geboren zijn met een beperking zou een veilige haven moeten zijn. Helaas is er de laatste 10 jaar door de regering zoveel aan geschaafd en veranderd dat niet iedereen meer dat vanzelfsprekende recht heeft om ervoor in aanmerking te komen.

Wat denken ze in Den Haag eigenlijk? Dat je beperking op een dag vanzelf over gaat als ze je maar genoeg onder druk zetten?

Ik ben geboren met het onbekende 22q11ds, waardoor ik wat langzamer ben dan een ander met nieuwe dingen aanleren. Een betaalde baan kon ik hierdoor niet vasthouden want collega’s ergerden zich aan mij omdat ik te veel dezelfde vragen stelde. Dit is een van de vele redenen waarom het mij niet gelukt is om een betaalde baan vast te houden. Ja, helaas, want ik zit echt niet voor m’n lol in de Wajong.

Dat je maar gewoon moet meehollen op het tempo van de samenleving vind ik een raar en bekrompen idee. Iedereen is anders en werkt anders. Als de samenleving daar op zou in zetten zou dat al voor veel verbetering kunnen zorgen.

Dat er nu zoveel druk wordt gezet op mensen met een chronische ziekte of een (levenslange) beperking vind ik schandalig. Nee, je wordt niet zomaar even beter. Je leert er hooguit beter mee omgaan hoe de samenleving ernaar kijkt en hoe je er zelf instaat, maar dat vraagt veel kracht en moed.

Meehobbelen op je eigen manier

20 jaar later kijk ik terug op een hobbelige weg van zoeken naar mijn plekje in de samenleving. De samenleving holt steeds harder, maar met mijn slechte knieën loop ik op mijn eigen tempo. Gelukkig hoef ik met mijn vrijwilligerswerk ook niet mee te hollen en word ik gewaardeerd om wie ik ben en wat ik doe.

Iemand op X stelde laatst de vraag: “Wat heb je bijna 20 jaar niet meer gedaan?” Ik antwoordde: winkelen, op vakantie gaan en betaald werken. “Welke van deze dingen zou je weer willen doen?” vroeg ze. Mijn antwoord: geen van allen. Ik heb mijn leven geaccepteerd zoals het is. Met vallen en opstaan. Ik richt me nu alleen nog op de dingen die ik wél kan en leuk vind.

