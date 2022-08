Hoekstra weigert excuses te maken, Kaag is vertrouwen kwijt in CDA-leider

22 aug. 2022 - 11:08

Wat is een handtekening onder een verschrikkelijk regeerakkoord waard? Wat is een handtekening onder een kabinet samenstelling waard waar de leiders elkaar niet mogen. Wat niet hun eerste keus was en waar vooral Rutte en Kaag elkaars bloed wel kunnen drinken. Rutte 4 is een misbaksel. Ik dans niet de polonaise op een kabinetsval. Want volgens mij krijgen we dan ook nog een diepe bestuurscrisis en een totaal onregeerbaar land. En Kaag met haar vertrouwen. Kaag won in 2021 omdat ze loog over een 'links" verhaal. Ze heeft zetels van Groenlinks geleend. En heeft niets voor elkaar gebracht. Behalve roepen dat er nergens geld voor is. Zij is wel de laatste die over vertrouwen mag praten