'Hoekstra is er op uit het kabinet te laten vallen'

24 aug. 2022 - 16:36

Ik heb Hoekstra niets horen intrekken. Net als Segers eigenlijk. Het gaat hun om 2 dingen. Natuurherstel en het overleven van de boeren. Kee en van Jole zeggen vaker hele verstandige dingen en ook nu weer. Hoekstra en het CDA laten het aan andere over om een ongeluk te voorkomen. Hoekstra wil dat een ander de stekker eruit trekt. Hopelijk D66. Wat Rutte eigenlijk wilt is dat D66 en CDA( als junior partners) zich gewillig naar de slachtban laten leiden. Zoals PvDA in 2010. Of D66 in 2006. Het loopt slecht af met coalitie partijen die niet de premier leveren. De echte ketelmuziek is van partijen zoals BVNL, PVV en Forum. Die hoorde je 5 a 6 jaar geleden nooit over de boeren. Nu ze electoraal kunnen scoren is de boer heilig. Hoekstra heeft het prima gedaan. Vanuit zijn perspectief. Omdat ik ook vind dat het regeerakkoord( wat in de eerste kamer sowieso niets waard is) achterhaald is. Het is van 10 januari en dat is nog voor de invasie van Rusland in Oekraïne