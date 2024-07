Hoe zullen de klimaatvluchtelingen uit Nederland worden opgevangen? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 567 keer bekeken • bewaren

Ons land is op geen enkele manier tijdig in te richten voor een nieuwe ijstijd.

Volgens de meest recente onderzoekingen staat Nederland een soort ijstijd te wachten. Binnen een eeuw zou de gemiddelde temperatuur met vijf tot tien graden kunnen dalen. We krijgen dan eindeloze droge en bitter koude winters, afgewisseld door korte natte en koele zomers zodat je op straat toch een jas nodig hebt. Dat komt omdat de opwarming van de aarde de warme golfstroom in het ongerede dreigt te brengen. Die zorgt ervoor dat de temperaturen in Nederland een stuk hoger zijn dan past bij onze vrij noordelijke breedtegraad. Nederland ligt ongeveer op één lijn met Canada. Daar zijn in de grotere steden de gebouwen van de binnensteden onderling verbonden met tunnels hoog boven de straat. Zo kan het winkelend publiek 's-winters de poolkleding in de four wheel drive laten liggen.

Er is nogal vrolijk en naïef gereageerd op deze voorspelling: dan krijgen we elk jaar een elfstedentocht. En de klimaatontkenners doen allemaal een rondedansje: ha ha, wat een oenen, eerst zou het warmer worden en nu wordt het ijskoud. Inderdaad: het lijkt in strijd met elke logica: door de opwarming van de aarde gaan bij ons de temperaturen drastisch naar beneden. Toch is dit een plausibele, wetenschappelijke prognose van wat ons land te wachten staat.

Over een paar maanden wordt de achttienmiljoenste Nederlander ingeschreven. Zal een ijskoud vaderland zo veel mensen een menswaardig bestaan kunnen garanderen? De kans daarop is klein. Nederland is op geen enkele manier ingericht voor een ijskoud klimaat. Onze infrastructuur, onze woningen, onze landbouw en onze economie als geheel zijn eenvoudigweg niet bestand tegen een poolklimaat. We zullen zeker niet in staat zijn ons met zijn allen aan te passen als we de huidige energietransitie als maatstaf nemen. Veel Nederlanders zullen dan ook proberen weg te komen naar warmere streken in het zuiden. Ons land wordt grootleverancier van klimaatvluchtelingen.

Gelukzoekers.

We kunnen niet iedereen opvangen.

Ze komen alleen maar op onze uitkeringen af.

Grenzen dicht!

Wij voeren het strengste asielbeleid dat maar mogelijk is.

Wat moeten wij met die dobberblanken?

Ze sturen hun kinderen vooruit! Wat ben je dan voor ouder?

Als je er één toelaat, dan halen ze gelijk hun hele familie binnen, tot in de vijfde graad.

We hebben voor onze eigen mensen al geen huizen.

Dat is wat de Nederlandse klimaatvluchtelingen te wachten staat. We geven zelf dagelijks het voorbeeld van hoe je met vluchtelingen en migranten moet omgaan: luister naar de woorden van Wilders. Kijk naar de daden van Faber. Als je weer eens meewarig zit te doen op een gezellig terras, bedenk dan dat de rollen ook kunnen worden omgedraaid. Treft het niet jou, dan toch je kinderen of je kleinkinderen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: VK en Frankrijk na de verkiezingen