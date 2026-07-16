Hoe ziet na veertig jaar politiek het leven van Frans Timmermans er nu uit?

In ‘BOOS Grote Gesprekken’ trekken Tim Hofman en zijn team het land door om met bekende gasten te spreken over zichzelf en de maatschappij. Hoe vormen zij hun wereldbeeld? Hebben ze een idee over welke kant we op zouden moeten met z’n allen? En wat is dan hun rol daarin? De tweede gast is Frans Timmermans. Na een lange politieke carrière kondigde hij afgelopen najaar zijn vertrek uit de politiek aan. Sindsdien heeft hij vrijwel niet meer van zich laten horen in de media. Hoe heeft hij het staartje van zijn politieke carrière beleefd? En hoe ziet zijn leven er nu uit?