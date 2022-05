MEAU toont hoe Yvonne Coldeweijer alle beroepsroddelaars aftroeft

Weekend, Story, Privé, Shownieuws, RTL Boulevard. Jarenlang hadden ze de roddelmarkt in handen, maar nu zien ze plotsklaps hun bestaan bedreigd door een nieuw fenomeen: Yvonne Coldeweijer. Met haar socialmediakanalen vol juice, is ze de achterklapkoningen en -koninginnen steeds weer te snel af. Geen wonder dat deze bladen en programma's hun pijlen op Coldeweijer richten. Zonder veel succes overigens. Ondertussen neemt hun populariteit af, zo constateert Even Tot Hier. En dat, Yvonne, 'dat heb jij gedaan'.