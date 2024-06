Hoe Wilders vanuit de oppositie zou hebben gereageerd op premier Dick Schoof

Lovende woorden van PVV-leider Geert Wilders op de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier van het nieuwe kabinet. En dan terwijl Schoof als partijloos ambtenaar niet heeft meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen, als oud-inlichtingenbaas zich de nodige vrijheden met burgerrechten heeft toegekend en een typische bureaucraat is die al tijden meedraait in de Haagse achterkamertjes. Oppositieleider Geert Wilders had vermoedelijk heel anders gereageerd op de keuze voor Schoof.