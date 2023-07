Hoe we blind zijn gemaakt voor de menselijkheid van kinderen als Nahel

7 jul. 2023 - 8:32

Waarom deze tragedie terug brengen tot een discussie over je pigment? Nahel is op een vreselijke manier om het leven gekomen, na het plegen van diverse verkeersovertredingen - maar hier de politieagent beschuldingen van moord, en te spreken over 'koloniale wonden' (na 150 jaar en 5 generaties?) Dan gooi je alleen nog maar meer olie op het polarisatie vuur. Het morele verval in de probleemwijken is al jaren aan de gang en de problemen zijn decennia door politici systematisch onderkent, om maar niet op lange tenen te hoeven stappen, bang zijn om te stigmatiseren. Ondertussen is er in deze Franse wijken een cultuur onstaan niet meer te willen deelnemen aan de samenleving, en waarbij bewoners het 'normaal' vinden om hun kinderen de straat op te sturen om te vernielen en plunderen. Kortom: om de oorzaken en gevolgen te leggen bij kolonialisme (hoe dan?) en racisme (ja dat komt zeker voor en is onacceptabel), zonder ook te kijken naar de eigen verantwoordelijkheid (en geen slachtoffergedrag) is te simpel voor dit complexe probleem.