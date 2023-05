Hoe via de actie 'stem op een vrouw' een oude witte man in de senaat kwam en een bi-culturele vrouw niet • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole keken naar de aftrap van verantwoordingsdag, de dag waarop de Tweede Kamer het rapport van de Algemene Rekenkamer over de overheidsfinanciën bespreekt. Politiek duider Peter Kee was teleurgesteld. "In dat rapport staan allemaal spannende dingen, bijvoorbeeld hoe medewerkers van de Rekenkamer op eigen houtje de beveiliging van defensieterreinen hebben getest. Daar kwam niks van terug. In plaats daarvan ging het over de Comptabiliteitswet waarmee de regering uitgaven doet zonder toestemming van de Kamer." Van Jole verduidelijkt dat die discussie zich niet beperkt tot Nederland. "Het is een trend. In Frankrijk zie je dat de regering de pensioenwet invoert zonder toestemming. Dat is best een zorgelijke ontwikkeling."

Daarna gaat het over de Eerste Kamer. Waar is bijvoorbeeld Edith Schippers gebleven? Peter Kee zag haar wel toen hij de de senaat bezocht maar constateert dat ze de afgelopen weken van het toneel verdwenen leek. "Niemand heeft het meer over haar." Hij zag ook dat Paul Rosenmöller zorgelijk keek want GroenLinks verloor een senaatszetel door een doldrieste actie van een Statenlid in Zuid-Holland.

Van Jole legt hoe die rampzalige situatie tot stand is gekomen. "Debora Fernald is een onbekend politicus die met veel voorkeurstemmen, 8100, is gekozen omdat ze de eerste vrouw van kleur op de lijst is die bij een normale uitslag niet in aanmerking zou komen voor een zetel. Die actie slaagde en ze kwam in de fractie. Daar kreeg ze ruzie en besloot op Volt te stemmen. Met grote gevolgen. Want daardoor kreeg de in Mozambique opgegroeide Lara de Brito niet de voor haar bedoelde zetel maar ging die naar een oude witte man van Volt die 35 jaar als ambtenaar bij de EU heeft gewerkt. Precies het tegenovergestelde van wat de kiezers met hun voorkeurstem wilden bereiken."

De twee hebben het aan het begin ook nog even over de brief van Vera Bergkamp aan Twitter-baas Elon Musk dat hij meer moet doen tegen bedreigingen via het sociale medium. Volgens Van Jole speelt ze daarmee in op de Europese Unie die Twitter in september zal gaan verplichten op te treden. "Musk gokt er op dat de EU het niet zal aandurven Twitter te verbannen."