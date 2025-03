Waar voor veel Arnhemmers de afgrijselijke brand in de binnenstad nog elk moment voor ogen staat, de hulpdiensten nog bezig zijn en we in de stad steun zoeken bij elkaar, vraag ik vandaag ook uw steun voor Internationale Vrouwendag.

Een dag om grote achting uit te spreken voor vrouwen overal ter wereld. Voor hun kracht, hun doorzettingsvermogen, hun wijsheid. Voor hun onmisbare rol in onze samenlevingen, in onze gezinnen, in onze geschiedenis en toekomst.

Maar ook een dag om stil te staan bij een harde werkelijkheid: geweld tegen vrouwen, femicide, onderdrukking. Hoeveel levens zijn ontnomen, hoe vaak is een stem het zwijgen opgelegd? Eer ligt niet in overheersing, niet in geweld, niet in het breken van iemand anders. Eer ligt in bescherming, in rechtvaardigheid, in het verdedigen van vrijheid en veiligheid. In het recht van ieder individu om te leven, te kiezen, zich te ontwikkelen, zichzelf te zijn.