2 feb. 2024 - 10:55

Onder de eerste termijn van Trump daalde uitstoot van de VS door (voornamelijk door de overgang van kolen naar gas, en corona hielp een beetje). Onder Biden stijgt de uitstoot momenteel, door een flinke economische boom. Het zullen technische innovaties en de Amerikaanse economie zijn die de uitstoot van de VS bepalen, wie de volgende president wordt is gerommel in de marge.