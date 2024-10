Donald Trump en zijn handlangers proberen al tijden twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag van november. Als Trump verliest, zullen ze alles op alles zetten om geldige stemmen ongeldig te laten verklaren. Met name de situatie in swing state Georgia is zorgwekkend, legt John Oliver uit in een onthutsende video over de trucs die worden ingezet om Democratische kiezers buitenspel te zetten.