Hoe 'Team Nederland' de PvdA kan redden

Gaan er ook dingen goed? Jazeker, in Amerika. Halverwege vorige maand hield president Biden zijn State of the Union, waaruit duidelijk bleek dat hij bezig is zijn land terug in vorm te brengen. “America is no place for suckers.’’ Hij kondigde wetgeving aan die het bedrijven onmogelijk maakt onredelijk hoge kosten in rekening te brengen. Verder kent hij geen scrupules als het gaat om het creëren van werkgelegenheid in eigen land. We maken in de VS en we kopen in de VS.