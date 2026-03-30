Hoe superioriteit spreekt in bestuurlijk zwijgen

Auset Ankh Re Specialist Neuro-Emotionele Intelligentie "Hoe het lichaam en brein emoties vertalen"

Nederland bood excuses aan voor slavernij, maar zodra erkenning meer vraagt dan woorden, uit superioriteit zich in onthouding, bestuurlijke terughoudendheid en het op afstand houden van verantwoordelijkheid.

Nederland was niet het enige land dat woorden heeft gewijd aan het slavernijverleden. Ook elders klonken spijt, erkenning of institutionele excuses. Maar formele excuses van zowel een nationale regering als het koningshuis voor de eigen historische rol blijven uitzonderlijk. In die zin nam Nederland een bijzondere positie in: niet omdat het als enige land verantwoordelijkheid benoemde, maar omdat het die verantwoordelijkheid expliciet op staatsniveau uitsprak. Mark Rutte zei in 2022 bovendien dat de geschiedenis van slavernij “tot op de dag van vandaag” doorwerkt. Juist daarom legt de huidige Nederlandse houding bloot hoe moeilijk het land het nog steeds vindt om die doorwerking ook werkelijk politiek, maatschappelijk en moreel te dragen.

Nederland bood excuses aan. Niet alleen voor de slavenhandel, maar voor zijn rol in de geschiedenis van de slavernij. Voor de daden van de staat. Voor het systeem. Voor het leed van tot slaaf gemaakten en hun nazaten, tot op de dag van vandaag. En toch wringt daar iets. Want zoals zo vaak beweegt Nederland zich ook hier in een vertrouwde bestuurlijke ruimte: het tolereren, het gedogen, het doseren. Precies genoeg erkennen om beschaafd en verantwoordelijk te lijken, maar zelden zó volledig dat het werkelijk ontregelt wat te lang ongemoeid is gebleven.

Hierin schuilt een reflex die Nederland al eeuwenlang kenmerkt: onrecht dat te groot is om nog langer te ontkennen, wordt zelden in één keer werkelijk doorbroken. Eerst wordt het gedoogd. Dan afgezwakt. Dan hernoemd. Dan vertraagd. En uiteindelijk zo vormgegeven dat erkenning bestuurlijk beheersbaar blijft.

Dat zagen we al tijdens de Afrikaanse mensenhandel en slavernij. Nederland schafte de trans-Atlantische slavenhandel af in 1814, maar de slavernij in de Nederlandse koloniën pas in 1863. En zelfs toen hield de feitelijke onvrijheid niet direct op: in Suriname en het Caribisch gebied volgde nog tien jaar Staatstoezicht, waardoor slavernij voor velen in de praktijk pas in 1873 eindigde. Wat in naam werd beëindigd, bleef in de praktijk nog jarenlang bestaan.

Daarom is ook de taal die wij vandaag nog gebruiken niet onschuldig. De term “trans-Atlantische slavenhandel” klinkt logistiek, bijna administratief. Alsof het in de kern ging om routes, handel en scheepvaart. Maar waar het werkelijk om ging, was Afrikaanse mensenhandel en levenslange slavernij: Afrikaanse mensen die gevangen, verplaatst, verkocht, verkracht, gebrandmerkt en structureel onmenselijk behandeld werden, terwijl slavernij juridisch erfelijk werd gemaakt via de status van de moeder. Zelfs toen het systeem formeel kantelde, verdween de logica erachter niet. Zij paste zich aan. Wat eerst slavernij heette, werd later contractarbeid. Wat daarna gastarbeid werd genoemd, verschijnt nu als migrantenarbeid. De terminologie moderniseerde, maar de ordening van goedkope, afhankelijke en vervangbare arbeid bleef opvallend herkenbaar.

Precies daarom is de recente VN-resolutie meer dan een symbolisch moment. Op 25 maart 2026 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een door Ghana ingediende resolutie aan die de trans-Atlantische slavernij aanduidt als “the gravest crime against humanity”. De resolutie werd aangenomen met 123 stemmen voor, 3 tegen en 52 onthoudingen. De Verenigde Staten, Israël en Argentinië stemden tegen. De EU-landen, waaronder Nederland, onthielden zich. De resolutie is niet juridisch bindend, maar politiek en moreel wel van grote betekenis, juist omdat zij niet alleenterugkijkt, maar ook wijst op de doorwerking van dit systeem in hedendaagse ongelijkheid, racisme en uitsluiting.

Juist in die stemming wordt de doorwerking opnieuw zichtbaar. Niet alleen in wat landen zeggen, maar ook in wat zij niet voluit durven erkennen. Voor de Zwarte gemeenschap wereldwijd is zo’n stemming geen abstract diplomatiek moment. Zij weerspiegelt hoe de wereld nog altijd weegt wiens geschiedenis volledig erkend mag worden en wiens veiligheid, waardigheid en kwaliteit van leven opnieuw op afstand worden gehouden. Tegenstemmen zeggen iets. Maar onthoudingen zeggen ook iets. Zij laten zien dat er nog steeds staten zijn die de ernst wel in woorden naderen, maar terugschrikken zodra erkenning werkelijke consequenties kan krijgen. Alsof een staat tegelijk dader, handhaver en rechter kan zijn in één en dezelfde zaak.

En nee, het gaat daarbij niet zozeer om geld. Het gaat vooral om principe. Om vertrouwen. Om veiligheid. Om de vraag of de waarden die staten en rechtsordes zeggen te beschermen, werkelijk voor iedereen gelden, ook wanneer erkenning gevolgen heeft voor het nationale zelfbeeld, voor politieke verhoudingen en voor de manier waarop verantwoordelijkheid wordt verdeeld. Want wat niet volledig erkend wordt, wordt zelden volledig beschermd.

Juist daarom is de Nederlandse positie zo veelzeggend. Wat zegt het over een land dat wél staatsexcuses heeft aangeboden, wél erkent dat slavernij tot op de dag van vandaag doorwerkt, maar zich vervolgens onthoudt wanneer de internationale gemeenschap die geschiedenis glashelder benoemt? Dan ontstaat onvermijdelijk de indruk dat Nederland bereid is tot erkenning zolang het de formulering en de consequenties zelf in de hand kan houden.

Dat Nederland formeel excuses uitsprak, maar vervolgens terugdeinst voor de volle implicatie van internationale erkenning, laat zien hoe beperkt die stap kan blijven zolang de diepere consequenties niet worden omarmd. Dat is ook waarom velen de excuses niet eens als beginpunt hebben gezien.

Niet omdat de strijd die eraan voorafging onbelangrijk was, maar omdat een excuus pas werkelijk gewicht krijgt wanneer het leidt tot anders handelen.

Wie goed kijkt, ziet bovendien dat die reflexen niet verdwenen zijn, maar gemoderniseerd. In 2007 werd Mark Rutte teruggefloten nadat hij had gepleit voor gerichte fraudecontrole onder Somaliërs; publiekelijk reageerde hij daarop dat dit blijkbaar wettelijk niet mogelijk was en dat het “hoog tijd” was om de wet te veranderen. Daarmee wordt iets zichtbaar dat groter is dan één uitspraak: een bestuurslogica waarin een juridische grens niet vanzelf leidt tot ethische correctie, maar tot de vraag hoe die grens bestuurlijk verlegd kan worden.

Jaren later escaleerde diezelfde benadering, waarin etnisch profileren en risicoselectie een rol speelden, in het Toeslagenschandaal, waaruit bleek dat duizenden gezinnen werden geraakt door een systeem dat, ondanks eerdere gerechtelijke signalen, bleef functioneren zonder wezenlijke zelfcorrectie.

Daarom is het wantrouwen tegenover officiële excuses niet cynisch, maar begrijpelijk. Slavernij kan officieel worden veroordeeld, terwijl hedendaagse mechanismen van raciale selectie, wantrouwen, risicodenken en institutionele ongelijkheid in aangepaste vorm blijven bestaan.

De vraag is dus niet of Nederland ooit iets gezegd heeft. Dat heeft het. De vraag is of Nederland werkelijk begrijpt wat het zegt. Begrijpt het land dat deze geschiedenis niet alleen gaat over wat ooit was, maar over wat nog steeds is? Over hoe taal de werkelijkheid verzacht. Over hoe instituties ongelijkheid reproduceren. Over hoe racisme en rassendiscriminatie niet uit de lucht zijn komen vallen, maar voortkomen uit een systeem waarin huidskleur bewust is ingezet als normdragend kenmerk waaraan menselijke waarde werd gekoppeld. Daarom vraagt dit moment niet om meer zelfgenoegzaamheid, maar om meer eerlijkheid. Niet om applaus voor het uitspreken van woorden, maar om de moed om hun volle betekenis te dragen. Niet om te doen alsof erkenning voltooid is, maar om te erkennen hoeveel er nog altijd niet werkelijk erkend wordt.

Wie te vroeg juicht om excuses, viert woorden. Wie werkelijk begrijpt wat Afrikaanse mensenhandel en slavernij hebben aangericht, kijkt voorbij de woorden en stelt een moeilijkere vraag: wat is er in dit land wezenlijk veranderd, en wat vooral nog niet?

