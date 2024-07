Hoe slecht dit land bestuurd wordt

Elke dag krijg je vlak voor het nieuws op de radio een paar maal te horen hoe slecht Nederland bestuurd wordt. Dat blijkt uit een reclamespot waarin het publiek wordt verzocht een kamer te verhuren aan jongeren uit de jeugdzorg. Die worden namelijk op hun achttiende bij wijze van verjaardagscadeau op straat geflikkerd en mogen het zelf uitzoeken. Dan zijn ze namelijk volwassen en zelfredzaam en zo. Dit is al jaren het geval en geen enkele instantie doet er ene moer aan. Het duurt misschien een paar maanden, pleit de spot wanhopig maar het is een ervaring voor het leven. Het is onacceptabel dat dit rijke land blijkbaar niet in staat is dit naar verhouding kleine probleem op te lossen.