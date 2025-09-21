De rook van de rellen in Den Haag hangt nog in de lucht. Een protest tegen immigratie sloeg om in geweld: tegen de politie, tegen journalisten, tegen alles wat onze samenleving bijeenhoudt. Het zijn signalen van een land dat worstelt met zichzelf. Op de A12 staan klimaatactivisten die smeken om een leefbare toekomst, terwijl anderen een gesloten, verdeeld Nederland eisen. Het is een strijd tussen twee visies op wie wij zijn.
En dan is er de wereld buiten onze grenzen. Terwijl mensen in Palestina wanhopig om hulp vragen, blijft Nederland – en Europa – vaak stil. We roepen dat mensenrechten heilig zijn, maar passen ze selectief toe. Dat knaagt niet alleen aan ons moreel kompas, maar voedt ook cynisme hier thuis. Waarom zouden we elkaar vertrouwen als onze waarden zo wankel lijken?
Bovenal zien we leiders die te vaak kiezen voor hun eigen ego. Politiek voelt soms als een show voor persoonlijk applaus, niet als een missie voor ons allemaal. De rellen, de selectieve solidariteit, het ego-gestuurde leiderschap, het wijst in mijn ogen op een dieper verval. Maar ik geloof dat we dit kunnen kantelen. Samen kunnen we kiezen voor een ander Nederland.
1. Lessen uit het verleden: hoe samenlevingen afglijden
De geschiedenis is een spiegel. Ze laat zien dat samenlevingen niet zomaar instorten, maar langzaam scheuren als waarden vervagen.
De kracht en valkuil van de middenklasse
De middenklasse of zoals historici zeggen, de bourgeoisie, is vaak de ruggengraat van een land. Als zij gelooft in eerlijke belastingen, sterke instituties en gedeelde waarden, houdt ze een samenleving overeind. Maar als ze zich opsluit in haar eigen bubbel, bang voor anderen, begint de ellende. Denk aan de Franse Revolutie: de middenklasse wilde eerst verandering, maar werd later een muur van zelfbescherming. Of aan de Weimarrepubliek, waar angst en crisis mensen in de armen van extremisme dreven.
De les? Als de middenklasse de staat niet meer vertrouwt, en als de staat niet meer eerlijk voelt, groeit verdeeldheid. Dan krijgen extremen de ruimte.
Wanneer waarden vervagen
Samenlevingen vallen zelden door oorlog alleen. Het begint met kleine scheuren:
Van het Romeinse Rijk tot Joegoslavië: steeds weer zien we hoe morele erosie de weg baant voor chaos.
2. Neoliberalisme: de stille splijter
In mijn essay Neoliberalisme ontmaskerd beschrijf ik hoe neoliberalisme onze samenleving heeft veranderd. Het is geen stoffig economisch beleid, maar een manier van denken die ons uit elkaar drijft. Het maakt van burgers concurrenten, van zorg een product, van huizen een investering. We praten niet meer over ‘samen’, maar over ‘ik’.
Mijn woorden raken daar de kern: “Neoliberalisme laat ons elkaar zien als tegenstanders, niet als medeburgers. Wie kwetsbaar is, wordt een last in plaats van een mens.”
Denk aan de woningnood: huizen zijn handelswaar geworden, geen thuis. Zorg is een markt, waar zelfredzaamheid de norm is en kwetsbaren buiten de boot vallen. Zelfs onze taal is veranderd: we zijn geen burgers meer, maar ‘consumenten’. Dit sluipt erin, zo subtiel dat we het amper zien totdat de breuken in onze samenleving pijnlijk duidelijk worden.
3. Nederland nu: een land dat kraakt
Laten we eerlijk zijn: Nederland staat op scherp. De rellen in Den Haag zijn een symptoom van een land dat uit balans is. Kijk naar de crises om ons heen:
Deze problemen komen voort uit een systeem dat winst boven waarden stelt, en verdeeldheid boven verbinding.
4. Een nieuwe weg: hoe we dit keren
Het goede nieuws? Verval is niet ons lot. We kunnen kiezen voor vernieuwing, voor een Nederland dat weer voelt als thuis. Dit vraagt om drie dingen: een nieuw verhaal, sterkere instituties en concrete actie.
A. Een nieuw verhaal voor Nederland
We hebben een verhaal nodig dat ons verbindt. Een verhaal waarin:
Laten we onze taal veranderen. Weg met kille termen als ‘efficiency’ of ‘markt’. Laten we praten over vertrouwen, zorg, samen. En laten we pleinen, feesten en rituelen weer gebruiken om te verbinden, niet om te vechten.
B. Sterkere instituties
We moeten onze systemen herbouwen:
C. Actie op de grond
Laten we samen bouwen:
5. Een keuze voor hoop
De geschiedenis leert ons: verval is niet onvermijdelijk. Samenlevingen dat tegengaan en kantelen als mensen durven kiezen voor wat hen bindt. Nederland staat nu op zo’n kantelpunt. Gaat onze middenklasse voor angst en afscheiding? Of kiezen we voor solidariteit en een gedeelde toekomst?
Ik geloof in dat laatste. In een Nederland waar we huizen bouwen voor mensen, niet voor winst. Waar zorg er is voor wie het nodig heeft. Waar we de planeet koesteren en mensenrechten altijd gelden, of je nu in Den Haag woont of in Gaza.
De tijd om te kiezen is nu. Laten we samen dat nieuwe verhaal schrijven en kiezen voor het goede.
Meer over:opinie, neoliberalisme, middenklasse, geschiedenis
