Hoe Rutte zijn kabinet gaat redden maar niet zijn coalitiepartners

De vicepremiers komen vanavond bijeen om onder leiding van de chef de politieke crisis te bezweren die Caroline van der Plas met haar overwinning heeft gecreëerd. Hun grootste probleem is dat zij deel uitmaken van een kabinet dat ongeveer het omgekeerde bereikt van wat het beoogt. Daar zijn de Nederlanders al sinds 2010 aan gewend want dat is het kenmerk van alle coalities die Mark Rutte tot stand gebracht heeft. Tot nog toe is de premier er in geslaagd de schuld van al die fiasco's op zijn partners te schuiven zodat zij bij verkiezingen de klappen kregen. Dat is ook de laatste keer weer gebeurd. En als Rutte zijn spelletje voortzet, is Caroline van der Plas de volgende die de vergetelheid in wordt geknuffeld.