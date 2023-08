Rijke Spanjaarden buiten migranten zonder verblijfsvergunning uit: 6 werkdagen van 16 uur voor minder dan minimumloon

Het leven van arbeidsmigranten zonder verblijfspapieren is al hard. Ze moeten niet alleen de autoriteiten vrezen maar kunnen ook niet gaan en staan waar ze willen. Een vakantie naar het thuisland is veelal uitgesloten omdat de terugreis nooit zeker is. Daardoor verliezen ze het contact met hun achtergebleven kinderen voor wie ze in het buitenlandzijn gaan werken.

Maar ook de zogenaamde werkgevers maken het leven extra zwaar. DW doet verslag van de situatie van de hulpen in de huishouding die intern verblijven bij rijke Spaanse families. Een vrouw vertelt dat ze zes dagen per week moet werken, 16 uur per dag. Haar eigen 'kamer' is een ruimte in de kelder, zonder daglicht. Een vakbond probeert de positie van de vrouwen die veelal afkomstig zijn uit Latijns-Amerika of de Filipijnen te verbeteren. Dat lukt soms, de linkse regering van Spanje neemt enkele maatregelen, zoals toekenning van het recht op steun bij ontslag.