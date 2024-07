Hoe rechtsextremisten links framen en wat links daartegenover kan stellen

Ga maar na; wat is de associatie die de meeste kiezers nu in Nederland met politiek links hebben? Veelvoorkomende termen zullen ‘elitair' (‘grachtengordel’), ‘softies’, ‘wegkijkers’, ‘open grenzen’, ‘woke’, en ‘out of touch’ met normale mensen zijn. Die associaties zijn geen toeval, maar het product van een effectieve communicatiestrategie, waar discipline en uniformiteit essentieel voor zijn. In marketing en politieke communicatie weten professionals dat mensen hun mening beïnvloed kan worden door ze zo vaak mogelijk en langdurig consequent aan dezelfde boodschap bloot te stellen. En dat is precies wat rechtsextremisten succesvol hebben gedaan. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Het rechts-extremisme van Trump in de VS, Bolsonaro in Brazilië, Orban in Hongarije, Modi in India, Le Pen in Frankrijk en Wilders in Nederland kent grote nationale verschillen. Tegelijkertijd zijn de overeenkomsten in hun retoriek over linkse politieke opponenten bijzonder consistent. Veel van de termen die kiezers in Nederland met politiek links associëren, zijn ook toepasbaar op hoe rechts over de politieke tegenstanders spreken in hun land. Het is de hoogste tijd dat linkse partijen daar lering uit trekken en hun eigen framing over rechtsextremisten ontwikkelen. Vier suggesties;