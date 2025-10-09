Hoe rateltante Fleur Agema voorkwam dat Joop van den Ende uit kon praten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1174 keer bekeken • bewaren

Dat is de vrijheid van de PVV. We zijn gewaarschuwd. Opnieuw. Voor de zoveelste keer.

Pauw en De Wit van woensdagavond gaf een voorproefje van wat je kunt verwachten, mocht de PVV een substantiële verkiezingsoverwinning behalen. Te gast waren onder meer Joop van Den Ende en Fleur Agema, ex-minister van de PVV, die een lintje had ontvangen.

Van den Ende heeft in een paginagrote advertentie een lans gebroken voor het behoud van de publieke omroep. Hij mocht deze kostbare grap – "een rondje landelijk", zoals dat vroeger heette, kost tegenwoordig tweehonderdzestigduizend euro – toelichten.

Althans dat was de bedoeling. Fleur Agema onderbrak meteen en begon steeds eindeloos te ratelen als Van den Ende iets wilde uitleggen. Zo voorkwam zij effectief dat hij aan het woord kwam. De kletsmeieres van dienst vertelde enkele malen dat zij op straat voortdurend keurige, aardige mensen tegenkwam, die allemaal hun bekomst hadden van de NPO en al haar eenzijdigheid. Daarom zou de NPO verdwijnen als de PVV 76 zetels had. Van den Ende maakte het voor zichzelf overigens niet makkelijk door er niet snoeihard tegenin te gaan maar te zeggen dat ook volgens hem hervormingen nodig zijn. Fleur Agema gaf hem geen kans uit te leggen welke dan. Toen Sylvana Simons – ook genodigd – er genoeg van kreeg en met krachtige stem ingreep, ja toen was de tijd om en sloot Tim de Wit het programma af.

Zo werkt dat dus: je ratelt en je ratelt maar door zodat niemand anders aan het woord komt. Wie het niet met je eens is, moet zijn bek houden. Die komt er niet tussen.

Dat is de vrijheid van de PVV. We zijn gewaarschuwd. Opnieuw. Voor de zoveelste keer.

Bekijk de aflevering van Pauw en De Wit met de rateltante en de oude TV-producent hier.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een exreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: uitstluiten van Wilders, goed plan?