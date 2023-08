Hoe Poetin de koranverbrandingen in Zweden gebruikt om zichzelf populair te maken

De ultrarechtse regering van Zweden komt steeds verder in de problemen door koranverbrandingen. De opzettelijke vernietiging van het voor moslims heilige boek leidt onder meer tot spanningen met islamitische landen. Bovendien trekken de acties de aandacht van islamistische terreurbewegingen die gedreven worden door wraakzucht. Tot groot genoegen van extreemrechtse groeperingen die veel garen denken te spinnen bij eventuele terreurdaden. Zweden is zo bezorgd over het uit de hand lopen van de situatie dat de grensbewaking is aangescherpt.