Hoe pacifistisch is de Partij voor de Dieren?

Het schijnt dat pacifistische politieke partijen niet meer van deze tijd zijn. In mijn tijd, zo tussen 1965 en 75, was dat wel anders. Ik was toen actief binnen de PSP, de pacifistisch socialistische partij, die opging in GroenLinks. Schreef zo nu en dan een stukje in hun blad dat Bevrijding of Radikaal met een k heette. Een keer schreef ik iets van: ‘De pacifist parkeerde zijn lelijk eendje op een plek die zijn ontstaan aan een bombardement te danken had.’ Dat soort humor werd niet op prijs gesteld. Ik argumenteerde dat je daarmee twijfelaars om lid van de PSP te worden wellicht juist over de streep kon trekken. Het was ook de tijd van de Vietnam-protesten: ‘Hey, Hey, Hey LBJ, How Many Kids Did You Kill Today?’ De tijd waarin Ischa Meijer via de VPRO-radio fantastische gesprekken voerde met PSP-kamerlid Fred van der Spek.