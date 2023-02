Hoe overleef je de inflatie met een Wajong-uitkering?

Sinds januari dit jaar is de wajong met 80 euro omhoog gegaan. Superfijn, maar de vraag blijft of dit de razendsnelle stijging van de boodschappen zal blijven dekken.

Omdat ik 't 22q11ds deletiesyndroom heb is 't voor mij altijd een uitdaging om alles te plannen wat moet gebeuren. Zo is 't elke dag weer afwachten of ik de dagelijkse dingen als boodschappen halen en 't huishouden kan doen met de energie die ik heb. Ik heb dus simpelweg geen puf over om uit te pluizen waar de producten 't goedkoopste zijn en vervolgens meerdere winkels af te gaan