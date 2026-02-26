De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Hoe Orbán systematisch de onafhankelijke media in Hongarije heeft lamgelegd Opinie 26-02-2026 • leestijd 5 minuten • 740 keer bekeken • Bewaren

Amrit Singh Hoogleraar rechten en directeur van het Rule of Law Lab aan de New York University School of Law Persoon volgen

Door: Bea Bodrogi en Amrit Singh

Terwijl de Hongaren zich voorbereiden op de parlementsverkiezingen in april , zullen ze een weg moeten vinden in een sterk verstoord medialandschap.

Ooit bedoeld om het algemeen belang te dienen door middel van onpartijdige berichtgeving, zijn de Hongaarse staatsmedia nu geherstructureerd tot een propagandamiddel voor de regering van premier Viktor Orbán.

Fidesz, de regerende partij, beheert direct of indirect ongeveer 80 procent van het gehele medialandschap. De regering zit systematisch de enkele overgebleven onafhankelijke mediakanalen dwars, waardoor hun voortbestaan ernstig in gevaar komt.

Dit alles onder het toeziend oog van de Europese Unie, waarvan Hongarije deel uitmaakt.

Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeurd .

Zoals een belangrijk nieuw rapport van de New York University School of Law dat eerder deze maand gepubliceerd werd in samenwerking met de Hongaarse waakhond Mertek Media Monitor uitlegt, kostte het Orbán vijftien jaar om deze eens zo pluralistische mediasector op de knieën te krijgen, ten dienste van zijn grotere autoritaire doelstelling om beperkingen op de uitvoerende macht weg te nemen.

Tussen 2010 en 2025 zakte Hongarije van de 23e naar de 68e plaats van de 180 landen die worden onderzocht in de wereldindex voor persvrijheid van Reporters Without Borders.

Vandaag de dag behoort de persvrijheid in Hongarije tot de laagste in de EU, samen met het vertrouwen van de Hongaren in het nieuws.

De controle van de regering over de staatsmedia, de consolidatie van particuliere mediakanalen onder regeringsgezinde eigenaren en de omleiding van staatsadvertentiegelden naar regeringsgezinde mediakanalen zijn goed gedocumenteerd .

Het rapport van NYU-Mertek maakt het plaatje compleet door een gedetailleerd verslag te geven van de aanval op onafhankelijke media vanaf 2010.

Orbán hoefde geen journalisten gevangen te zetten of hen aan regelrechte censuur te onderwerpen om de Hongaarse burgers de waarheid over zijn autoritaire tactieken te onthouden.

Zijn regering bereikte dat doel door middel van meer geavanceerde methoden die kort na zijn aantreden in 2010 werden ingezet, te beginnen met nieuwe mediawetten die werden aangenomen om de regelgevende bevoegdheid over de media te verwerven.

Ze gingen verder met het dwarsbomen van onafhankelijke media door wetten in te zetten tegen onafhankelijke mediakanalen en bondgenoten van de regering in staat te stellen deze systematisch over te nemen.

Onafhankelijke journalisten werden ook het doelwit van gerichte uitsluiting en lastercampagnes, Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), onwettige surveillance en cyberaanvallen. De afgelopen jaren is het aantal aanvallen van de regering op onafhankelijke media toegenomen.

In december 2023 heeft het Hongaarse parlement de vaag geformuleerde “Sovereignty Protection Act” aangenomen, die een “Bureau voor de bescherming van de soevereiniteit” heeft opgericht met ruime bevoegdheden om iedereen te onderzoeken die volgens de autoriteiten buitenlandse belangen dient of een bedreiging vormt voor de nationale soevereiniteit.

De wet is gebruikt om een onderzoek in te stellen naar het onafhankelijke mediakanaal Átlátszó en het onderzoeksbureau nam ook Telex en Válasz Online onder vuur.

In mei 2025 diende het parlement opnieuw een vaag geformuleerd wetsontwerp in met de titel “Transparantie in het openbare leven”, dat de regering in staat zou stellen om elke organisatie die zij aanmerkt als “een bedreiging voor de Hongaarse soevereiniteit” op een zwarte lijst te plaatsen, te onthouden van financiering en aan verscherpt financieel toezicht te onderwerpen.

Hoewel het wetsvoorstel tijdelijk werd ingetrokken, heeft Orbán publiekelijk de intentie van de regering om de wet in te voeren bevestigd .

In zijn jaarlijkse toespraak eerder deze maand beloofde hij ook om na de verkiezingen media en maatschappelijke organisaties die een bedreiging zouden vormen voor de “soevereiniteit” te laten “verdwijnen”.

Daarnaast zijn lastercampagnes tegen onafhankelijke media geïntensiveerd, waarbij media die kritisch zijn over de regering stelselmatig worden bestempeld als “buitenlandse agenten”, ‘dollarmedia’ of “nepnieuwsfabrieken” en worden beschuldigd van handelingen die tegen het nationale belang indruisen.

Het feit dat Hongarije geen wetgeving heeft aangenomen waarin uitzonderingen worden vastgesteld voor de journalistieke verwerking van persoonsgegevens, zoals vereist op grond van artikel 85 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft onafhankelijke journalisten steeds kwetsbaarder gemaakt voor SLAPP-zaken op basis van vermeende schendingen van de AVG.

In 2023 had een derde van de onafhankelijke mediakanalen in Hongarije al met dergelijke procedures te maken gehad.

In 2024 spande Orbán persoonlijk smaadprocessen aan tegen verschillende onafhankelijke media nadat zij een interview in een Oostenrijkse krant hadden geciteerd waarin de CEO van de Oostenrijkse supermarktketen Spar kritiek uitte op de regering Orbán.

De EU is al sinds 2010 op de hoogte van de aanval van de Hongaarse regering op de mediavrijheid, toen de regering-Orbán voor het eerst repressieve mediawetten invoerde.

De OSCE en de Europese Raad waarschuwden al vroeg dat deze wetten in strijd waren met de normen voor mediavrijheid.

De door de EU gefinancierde Media Pluralism Monitor waarschuwt al sinds 2014 dat Hongarije een “hoog risico” loopt met betrekking tot mediapluralisme. De jaarlijkse rapporten van de Europese Commissie over de rechtsstaat geven dergelijke waarschuwingen al sinds 2020 .

Maar die rapporten hebben weinig effect als er geen effectieve handhavingsmechanismen zijn. Het duurde tot december 2025 tot de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Hongarije startte wegens systematische schendingen van het EU-recht inzake mediavrijheid.

Hoewel dit een stap in de goede richting is, komt deze veel te laat. Tegen de tijd dat de commissie actie ondernam, was de schade aan het pluralisme in de media al diepgeworteld.

De gevolgen van deze stilstand reiken veel verder dan Boedapest; nu Orbáns model van media-overheersing steeds vaker wordt nagevolgd door andere autocratisch gezinde lidstaten, zullen de volgende stappen van de EU een definitieve test vormen voor de toekomst van de democratie in de hele Unie.

Bea Bodrogi is een Hongaarse expert op het gebied van mediarecht en expertadviseur bij het Rule of Law Lab van de New York University School of Law.

Amrit Singh is hoogleraar rechten en directeur van het Rule of Law Lab aan de New York University School of Law.

Dit artikel werd voor eerder gepubliceerd in het Engels door EUObserver