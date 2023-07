Hoe oprecht is Jesse Klaver en wat bedoelde Mark Rutte toen die 'ik hou van je' tegen hem zei

Het was voor velen een nogal bevreemdend moment. Kort nadat Mark Rutte zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aankondigde, had hij even een korte een-op-een met GroenLinks-leider Jesse Klaver. Wat die laatste zegt is op de beelden niet te horen, maar Rutte antwoordt dat hij het fijn vond dat Klaver hem de avond ervoor had gebeld, gevolgd door een "ik hou van je". Daar kwam nog eens bij dat Klaver een van de oppositieleden was die aankondigde een motie van wantrouwen in te dienen tegen de premier, maar daar vanaf zag toen Rutte zei zelf al weg te gaan. In plaats daarvan volgden lovende woorden en zei Klaver dat het vertrouwen was hersteld dat Rutte toch weer gewoon in het landsbelang handelde.