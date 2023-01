Hoe noem je een overheid die een deel van de inwoners structureel discrimineert?

17 jan. 2023 - 15:00

@Zandb, behandelt China de Oeigoeren beter dan Israël de Palestijnen, behandelt Rusland de Krim Tartaren beter dan Israël de Palestijnen, etc. Mensen worden in kampen gezet, gedeporteerd, onderdrukt, of het land uit gejaagd, maar dat noemen we geen apartheid. De titel apartheid is past alleen op Israël (?) En ik praat om geen enkele manier Israël goed, alleen de blindheid voor wat er in de rest van de wereld gebeurd is schokkend.