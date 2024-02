Hoe Nederland al jarenlang wordt geregeerd door de rechtse elite met steun van Wilders en links de schuld krijgt

9 feb. 2024 - 19:18

Als een voorstander van links beleid, kan ik niet anders dan kritisch kijken naar wat u schrijft. U stelt dat rechts fout is en links is .... ondergesneeuwd? Was linkls ‘even’ niet aanwezig de laatste 12 jaar? Links is dramatisch uit vorm en we moeten er wat aan doen. - Ineffectieve maatregelen: Parkeren kost in Amsterdam 12,50. Dat is een vol uur werken voor een normaal netto loon. Parkeren alleen beschikbaar voor de rijken. - Of openbaar vervoer. Het is duurder om met twee personen vanaf Haarlem naar Groningen en terug te reizen met het OV dan met een Mercedes G-klasse 63 AMG V8 benzine monster die 1:5 rijdt. Dit is echt! - Amazon heeft 43 miljard omzet in de EU en betaalt 0,00 belasting. Hoe vaak heeft u PvdA, of een andere linkse partij hierover gehoord? Hoe vaak is hiervoor een oplossing aangedragen? Nooit. - Als ik een supermarkt inloop zie ik dat alles 3x in plastic is verpakt. Het is 2024, en bij ons is alles nog legaal 100% fossiel. Het kan makkelijk anders, maar links heeft nooit een serieus voorstel hiervoor. Mijn punt is: willen we rechts afzeiken en gelijk hebben, of gaan we een keer zelf kwaliteit leveren? Links dient de mouwen op te stropen. Maak een visie en onderneem actie. Wie alleen piept en anderen de schuld geeft is net zo schuldig. Wake Up!

11 Reacties