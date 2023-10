Hoe motiveer je een werknemer met een beperking? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Waar er ruimte is voor begrip is er meer motivatie om aan deslag te gaan.

Opmerking van de auteur: Ik besef dat er veel aan de hand is in de wereld. Toch wilde ik graag een bijdrage leveren hoe het met me gaat en hoe je op een positieve manier mensen met een beperking kunt motiveren, omdat dit een zoektocht is waarvan ik denk dat de samenleving nog een boel aan kan hebben!

De afgelopen tijd zat ik wat met mezelf in de knoop omdat ik niet goed wist hoe ik met een grote verandering op het werk moest omgaan. Ik piekerde me suf en kwam er maar niet uit. Ik dacht: misschien moet ik dan maar stoppen bij de bieb? Ik heb er geen plezier meer in om er naar toe te gaan. Deze beslissing viel me zwaar, ik had het juist zo naar mijn zin bij de bieb en voelde me er veilig.

Ik ging het gesprek aan met de manager en samen met haar besloot ik om op een andere dag te gaan werken. Doorgaans ben ik gewend om op de woensdag te werken en dit beviel prima, tot de biebjuf aan wie ik gewend was met pensioen ging. Ik moest wennen aan 2 nieuwe medewerkers en dit ging erg moeizaam.

Omdat ik het onbekende 22q11ds heb, heb ik moeite met veranderingen en het verwerken van prikkels gaat langzamer dan bij een ander. Nu zou je kunnen denken: maar op een andere dag werk je toch ook samen met andere collega’s? Dat klopt ook wel, maar toch voelde dit voor nu beter. Even afstand nemen van de woensdag en me concentreren op een nieuwe dag gaf mij ruimte om los te laten.

Zo begon ik gisteren voor het eerst op de dinsdag en dit beviel eigenlijk wel heel goed. De sfeer was prettig en gemoedelijk, zodat ik me op mijn werkzaamheden kon concentreren en niet afgeleid werd door andere problemen. Zo kostte dit me een stuk minder energie en had ik zowaar vandaag energie over om opnieuw naar de bieb te gaan! Hierdoor was ik nu 2 halve dagen aanwezig in plaats van 1.

Het is fijn om onder de mensen te zijn, dit geeft afleiding om niet de hele dag thuis te piekeren over de toestand in de wereld. Dat ik me gewaardeerd voel door m’n collega’s geeft mij weer extra energie om mijn beste beentje voor te zetten en zo ga ik met een positief gevoel naar huis. Op deze manier blijft de bieb voor iedereen toegankelijk!