“Hoe meer mensen ergens over nadenken, hoe ingewikkelder het wordt”, zegt druktemaker Kiki Schippers in De Nieuws BV over ‘the Global Assembly’, van denker der Nederlanden David van Reybrouck. “Probeer eens met 4 vrienden boodschappen te doen op de camping. Uiteindelijk wordt er een extraparlementair mandjesbeleid ingevoerd en wordt iedereen pissig op de Wie-Betaalt-Wat-app.”