Hoe machtige mannen écht over vrouwen praten, als ze onder elkaar zijn

De 86-jarige Jack Lang heeft vanwege onthullingen over zijn banden met kindermisbruiker Jeffrey Epstein ontslag aangeboden als president van het prestigieuze Institute du Monde Arabe in Parijs. Lang was in de jaren ‘80 minister van Onderwijs en Jeugdzaken en minister van Cultuur in Frankrijk. Zijn naam werd al vaker genoemd in verband met verdenkingen van kindermisbruik.

Hij is daarmee een van de weinige mannelijke topfiguren die geconfronteerd wordt met consequenties voor zijn gedrag. Vooralsnog is alleen een vrouw, Ghislaine Maxwell veroordeeld wegens haar rol in het Epstein-netwerk. Alle mannelijke mededaders van de seksueel en finacnieel crimineel die in afwachting van zijn proces dood werd aangetroffen in zijn cel, gaan tot nu toe vrijuit. Het is volgens critici een toonbeeld van de onaantastbaarheid die het patriarchaat aan (machtige) mannen verleent.

De naam van Lang duikt bijna 700 keer op in de vrijgegeven delen van het Epstein-dossier. Daaruit blijkt onder meer dat hij betrokken was bij belastingontwijking door Epstein. De dochter van Lang richtte samen met Epstein een stichting op die werd ondergebracht in een Caribisch belastingparadijs. Caroline Lang is na de onthulling teruggetreden als voorzitter van een belangenvereniging van filmproducenten.

In een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken, waaronder IMA valt, schrijft Lang die sinds 2013 werkzaam was bij het instituut: "Ik stel voor om mijn ontslag in te dienen tijdens een volgende buitengewone vergadering van de raad van bestuur." Een woordvoerder van de regering stelt dat het de enig wenselijke beslissing is. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de financiële banden tussen Epstein en Lang waarbij mogelijk sprake is van fraude en witwaspraktijken.

Eerder onthulden journalisten van de Franse onderzoekssite Mediapart die zich een weg groeven door de dossiers hoe close Lang en Epstein waren. De Amerikaanse misdadiger woonde deels in Parijs waar hij een, inmiddels verkocht, appartement van 10 miljoen bezat aan de prestigieuze Avenue de Foch, een van de duurste straten ter wereld. Lang benaderde Epstein bijvoorbeeld om een auto te lenen om naar een diner te gaan. Libération publiceerde daarover:

"Beste Jeffrey, (...) Mag ik nog een keer van je gebruikmaken? Ik ben door Prins Aga Khan uitgenodigd voor het diner dat hij organiseert ter ere van de 80e verjaardag van zijn broer, aanstaande woensdag 13 september van 20:00 tot 23:00 uur. Het is 60 km van Parijs. Zou je auto beschikbaar zijn om ons woensdagavond te brengen? Mijn excuses dat ik van je gebruik maak, mijn oprechte excuses. Met vriendelijke groet."

Dat verzoek werd direct ingewilligd door de Amerikaan die zich volledig toelegde op het onderhouden van contacten met invloedrijke personen. Epstein vroeg Lang dan weer of hij kon helpen met connecties op het Elysée, het paleis van de Franse president. Hij wilde voor de Pritzker Award, de belangrijkste architectuurprijs ter wereld, regelen dat de winnaar ontvangen werd door president Macron. Die ontmoeting vond later inderdaad plaats.

Epstein had meer contacten in de wereld van de Franse politiek en cultuur, onder meer via zijn vriend de Amerikaanse Woody Allen. De Franse regering waarschuwt er intussen voor dat er een Russische desinformatiecampagne aan de gang is die spreekt van banden tussen Epstein en Macron terwijl die in werkelijkheid niet zouden bestaan.

Aan de overzijde van Het Kanaal ligt de Britse premier Keir Starmer onder vuur vanwege het Epstein-dossier. Starmer benoemde de mannetjesmaker Peter Mandelson tot ambassadeur in Washington omdat die het zo goed kon vinden met Trump. Uit het dossier van Epstein wordt duidelijk dat ook Mandelson was betrokken bij financiële malversaties. Hij is inmiddels opgestapt maar nu rijst de vraag waarom Starmer alle adviezen in de wind sloeg en Mandelson benoemde. Volgens de ex-premier Gordon Browne is de positie van Starmer in gevaar maar geeft hij hem zijn vertrouwen, meldt The Guardian

Terwijl de speculaties over Starmers toekomst als premier aanhouden, heeft Brown hem verdedigd en gezegd dat hij "een man van integriteit" is. (...) "Maar dit is ernsti, en de taak is heel duidelijk. De taak is dat we het systeem moeten zuiveren, een totale zuivering van het systeem, een einde moeten maken aan de corruptie en het onethische gedrag. En als we dat niet doen, zullen we daar een hoge prijs voor betalen." Toen hem werd gevraagd of Starmer de juiste man was om het land vooruit te helpen, zei hij: "Ik kan hem in de ogen kijken en ik zie dat hij een man van integriteit is. Hij wil de juiste dingen doen. Misschien heeft hij te lang gewacht met het nemen van de juiste maatregelen, maar hij moet ze nu nemen. Laten we zijn daden beoordelen op basis van wat er de komende maanden gebeurt, wanneer hij probeert – en ik geloof dat hij dat zal proberen – het systeem te zuiveren."

De fiscale recherche heeft inmiddels huiszoeking gedaan in woningen van Mandelson. Volgens The Guardian benoemde Starmer de omstreden spindoctor tot ambassadeur na aandringen door zijn rechterhand Morgan McSweeney, een politiek strateeg die ervoor gezorgd zou hebben dat Labour een glansrijke verkiezingsoverwinning behaalde zou. Deze rechtse McSweeney zorgde er eerder voor dat Jeremy Corbyn werd gewipt als partijleider. Binnen de partij wordt nu het ontslag van McSweeney geëist maar Starmer lijkt niet van plan daar aan toe te geven.

In een essay in The Guardian zet de gerenommeerde journaliste Amelia Gentleman (ja, zo heet ze echt) uiteen hoe het dossier Epstein een ongekende inkijk geeft in de mannenwereld waar vrouwen niet welkom zijn, behalve als attribuut:

Voor vrouwen bieden deze dossiers een ongekende kans om gesprekken af ​​te luisteren waar ze normaal gesproken van worden uitgesloten. Ze geven een waardevol inzicht in wat een aantal vooraanstaande wereldfiguren denken en zeggen over vrouwen, wanneer ze ervan uitgaan dat de vrouwen niet meeluisteren. Er zijn twee groepen mensen in de Epstein-dossiers. De mannen: de miljardairs, de techondernemers, de bankiers, staatslieden, politici, leiders, mensen die gekoesterd moeten worden omdat ze Epstein mogelijkheden bieden om zijn netwerk van invloed te versterken. En de vrouwen, die bestaan ​​als onbeduidende bijfiguren, of als mensen aan wie hij geld uitdeelt omdat ze hem diensten verlenen. Vrouwen worden gezien als objecten om naar te kijken en te verbeteren – tanden laten behandelen, afvallen, SOA's laten behandelen, uiterlijke kenmerken laten corrigeren. ("Misschien moet je een dokter raadplegen om je neus een beetje te laten verkleinen voordat je 23 wordt", suggereert Epstein in juli 2017 tegen een anonieme vrouw.) De e-mails laten zien dat Epstein zich vaak ergert aan de vrouwen.

Gentleman zet uiteen dat de mails tonen hoe het patriarchaat werkt. Ze citeert een vrouw die zich beklaagt dat ze Epstein geheel ter wille is maar toch wordt buitengesloten en de reactie daarop van de crimineel.

Hij uit zijn ergernis over het gedrag van zijn vriendin, die hij beschuldigt van "gehuil en gezeur" omdat hij haar niet toelaat tot de diners die hij organiseert met invloedrijke mannen. Blijkbaar hebben de vrouwen nog steeds niet geleerd dat ze niet zomaar aan tafel kunnen zitten. De vrouwen mogen geen eigen voorkeuren hebben; de vrouwen moeten wel altijd klaarstaan ​​om te dansen.

In Europa mogen de Epstein-onthullingen dan enige consequenties hebben, deze week trad nog een Slowaakse politicus af, in de VS gebeurt dat niet. De belangrijkste verdachte, de Amerikaanse president Donald - grab 'm by the pussy - Trump die gewend is om te ontsnappen aan justitie, zit veilig in het Witte Huis, gepamperd door miljardairs en ultrarechtse politici en opiniemakers.