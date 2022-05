Hoe kun je krantenbezorgers meer betalen als je 228 miljoen euro winst maakt?

30 mei 2022 - 19:44

228 miljoen winst vindt je tegenvallen ? De kosten van de bezorgers zijn allang doorberekend. Als oud-bezorger weet ik precies waarom er een te kort is aan bezorgers: je verdient een happekras. Het is nu eenmaal een gegeven dat als je meer geld geeft, er meer bezorgers komen. Maar ja: de bezorger is een sluitpost waar altijd op bezuinigd wordt. Kennelijk neemt DMG die miljoen klachten voor lief. Want anders zouden zij toch met een structurele oplossing komen.