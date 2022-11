Hoe kijken we straks terug op het jaar 2022?

In Plakshot springt Roel Maalderink vooruit in de tijd en blikt terug op het jaar 2022. Dat doet hij samen met Georgina Verbaan, Tim Hofman en Alexander Klöpping. Hoe kijken we in de toekomst naar dit jaar? Als een annus horribilis, of was het toch ook wel mooi? Het jaar waarin we opstonden tegen genocide, maar dan wel op een ludieke manier. En wie herinnert zich Almere nog, of Smeltende Memphis?